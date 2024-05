Esta fue la reacción de Verónica Toussaint al saber que tenía cáncer

La mañana de este viernes 17 de mayo las redes sociales se inundaron de un gran número de publicaciones relacionadas a la muerte de la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien a sus 48 años de edad perdió la lucha contra el cáncer de mama que padecía.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva: “Nuestra querida Verónica Toussaint falleció a los 48 años. Gran mujer y ser humano. A nombre de todo Grupo Imagen, enviamos un abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia. Siempre te recordaremos”, escribió en su cuenta personal de X.

La lucha de Verónica contra el cáncer

En octubre de 2021, Toussaint se sinceró con los televidentes de Qué Chulada para confesar el diagnostico que había recibido meses atrás por parte de los médicos: “Nadie te prepara cuando te dicen tienes cáncer; esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes en este foro con mis chuladas”.

La actriz explicó lo complicado que fue descubrir la noticia: “Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo, pues para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”.

“Para mí es muy importante que sepan que lo que estoy pasando lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo si lo detectamos”, fueron algunas de las palabras que dijo Verónica.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la también creadora de contenido profundizó en su sentir: “Creo que cuando recibes una noticia como el cáncer en donde la amenaza de que te vas a morir es una posibilidad real, está el pensamiento de ‘¿y si no la libro?’”.