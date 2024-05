Mijares cuenta la insólita “ocurrencia” que hizo el mismo día que nació Lucerito Mijares

Juego de Voces tiene la particularidad de mostrarnos los talentos de artistas consagrados y los hijos que decidieron tomar el camino de las artes escénicas. Pero además, en las interacciones con la presentadora, Angélica Vale, cada uno suele contar una historia o anécdota familiar. La de Manuel Mijares, del día que nació Lucerito, es de las más insólitas escuchadas.

El mismo cantante dice que Lucero se molestó mucho con él y tuvieron una fuerte discusión en el mismo hospital y las semanas siguientes.

¿Qué hizo Mijares para que Lucero se molestara tanto? El cantante dijo que ese mismo día en el hospital decidió someterse a una operación de ojos. Nadie sabe si fue por los nervios, pero lo cierto es que dejó a su esposa un poco abandonada, ya que ambos se estaban recuperando de un proceso clínico complejo.

“Lucero me regañó porque se me ocurrió hacer esto. Se armó la gorda. Yo dije: ‘bueno, si ya estoy aquí, si ya tenemos el cuarto, por qué no’, y me operé los ojos”, dijo Mijares en una entrevista con Papá Luchón, según reseña TV y Novelas.

Lucerito es la hija menor de la pareja. Su primogénito, José Manuel, no está en el mundo del espectáculo y prefiere una vida privada alejada de los focos de los medios. Todo lo contrario a Lucerito, quien tiene un sorprendente talento que demuestra en sus constantes presentaciones.