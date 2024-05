El incómodo momento entre Lucerito Mijares, su papá y Eduardo Capetillo Jr después de un coqueteo en Juego de Voces

Juego de Voces sigue siendo uno de los show favoritos de las pantallas de la televisión de México. Y no sólo por el talento que todos demuestran en escena, sino también por episodios como el que protagonizaron Eduardo Capetillo Jr, Lucerito Mijares y su papá, Manuel Mijares.

Durante una de las recientes emisiones, el equipo de los herederos estaba en escena y Lucerito Mijares, defendiendo a los suyos, trajo a colación a Eduardo Capetillo Jr, no sin antes lanzarle un piropo en frente de su papá.

“Yo voy a mandar a un chico que trae un arma fuerte”, dijo con respecto al hijo de Eduardo Capetillo, a lo que el joven respondió: “traemos con qué”. “Además está guapo”, añadió la joven cantante de 19 años.

Manuel Mijares sintió la necesidad de poner un freno y actuar como un papá celoso. Entonces dijo: “Oye escuincla, te calmas. Te vas calmando”, lo que provocó un estallido de risas de los presentes en el estudio, según reseña Milenio.

Rumores de romance entre Lucerito y Capetillo Jr.

Las veces que cantaron juntos y cómo aparecen en los videos de las redes sociales, hacen que los seguidores del show y los fans, piensen que podría haber un romance entre ambos. La misma Lucerito Mijares, al ser cuestionada por el asunto, dijo sin muchos rodeos la verdad.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones. Está bien guapo, pero no, no me pela”, dijo la cantante y actriz de 19 años, para aclarar que entre los dos lo único que hay es una linda amistad.