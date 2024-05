“Te amo infinito”: novio de Verónica Toussaint la despide en las redes sociales

Daniel García el novio de Verónica Toussaint utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la conductora de televisión. Daniel, responsable de la mercadotecnia de una marca textil en México, publicó varias fotografías de ellos acompañados de sus amigos, entre ellos el influencer Chumel Torres.

Aunque existe poca información del romance entre Verónica y Daniel, ella reveló en el programa “Divina Comida” que durante su segunda cita con el güero (como se refería a él en la vida pública) le hizo saber que comenzaría su tratamiento contra el cáncer por lo que si la pensaba abandonar, lo entendería.

Sin embargo Daniel le contestó que sería un honor acompañarla en su batalla y al llevarla a su casa la besó y le dijo que besaba muy rico, que por favor no se muriera.

Te amo sin limite

“Te veo Vero, te veo…” comienza diciendo el post y continúa “No nos soltamos desde el día que nos re encontramos. Me viste, me escuchaste y me regresaste a la tierra”.

“Mi guía del alma, me quedo con los aprendizajes y los abrazos verdes”, “GRACIAS por dejarme compartir tu luz y evolucionar de la mano”, continúa el mensaje de despedida.

Y finaliza con “💚TE AMO sin límite💚PS: Dale un beso a Goyita y dile que la amo”.

Influencers como Jiots, Héctor Trejo y la periodista Linet Puente, han comentado su publicación.

¡Siempre en verde!

Aunque Daniel no explica el contexto de los abrazos y amor en verde tal parece que era la manera que Verónica y él tenían de declararse su amor y que podría estar relacionado por el amor que ella profesaba por la naturaleza y la espiritualidad.

En mensajes de meses atrás siempre le dedicaba la frase “Siempre en verde”, “amor en verde”, “abrazos verdes”. Fotografías que no han pasado desapercibidas y que están siendo comentadas en este momento con mensajes de aliento para Daniel.