¿Verónica Toussaint y Alejandra Toussaint son familia? Esto sabemos

El pasado 16 de mayo en horas de la noche, se dio a conocer el fallecimiento de la conductora de televisión, Verónica Toussaint a sus 48 años de edad, a causa del cáncer de mama, con el que luchó durante aproximadamente 3 años.

Tras anunciarse la noticia, diversas personalidades del mundo del entretenimiento ofrecieron sus condolencias a los familiares de Toussaint. Sin embargo, tras su fallecimiento, muchos de los usuarios se han hecho algunas preguntas, como por ejemplo si Verónica y Alejandra son familia por compartir el mismo apellido.

¿Verónica Toussaint y Alejandra Toussaint son familia?

Los internautas han realizado diversas preguntas luego de que se anunciara el fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint, una de estas es la relación que existía entre Alejandra Toussaint y ella, ya que a muchos les extrañó la coincidencia con su apellido, sobre todo porque ambas son personalidades del entretenimiento mexicano.

No obstante, a pesar de todo esto, las actrices no tienen ningún lazo sanguíneo, por lo que no tienen ningún tipo de relación familiar.

¿Quién era Verónica Toussaint?

Fue una actriz, atleta, comediante, conductora y escritora mexicana que ha sido reconocida por su participación en algunos programas de televisión, películas y telenovelas, como: ‘Capadocia’, ‘Hermanos y detectives’, ‘Conejo en la Luna’, ‘Oso Polar’, entre otros; gracias a este último, obtuvo un premio Ariel en la categoría de Mejor Coactuación Femenina.

Asimismo, Verónica también se destacó como escritora de diversos libros como ‘Exorcización de demonio’ y ‘Hasta agotar la existencia 1 y 2′.

En enero del presente año decidió dejar el programa ‘¡Qué Chulada!’, con el objetivo de enfocarse en otros proyectos y en su podcast, siendo su última aparición en el mismo programa al enviar un mensaje felicitando al equipo por tener 4 años al aire.

“Cuatro años de ‘Qué Chulada’, se dice fácil, pero ha sido todo un reto, quiero darle todo mi amor a todas las personas que han pasado por ‘Qué Chulada’, a todas las personas que no se ven y qué hacen ‘Qué Chulada’, cabina, escritores, editores, el staff increíble, por supuesto a las conductoras. ‘Qué Chulada’ es parte de mi corazón, así que nos vemos prontito, les mando todo mi amor, que sean muchos años más, gracias ‘Qué Chulada’, indicó.