¿Quién era Rylo Huncho, rapero que publicó su muerte accidental en TikTok

Rylo Huncho, un rapero de Virginia que empezó a llamar la atención en la escena del rap desde 2023, falleció trágicamente a los 17 años y el video de su muerte se ha viralizado en Internet. Era conocido por su estilo único y había lanzado más de 20 canciones, ganando una base de fans considerable a través de plataformas como TikTok y otras redes sociales.

Su verdadero nombre era Railey y era hijo único de su madre, según reveló su prima Monica Savage en una publicación en la página Gofundme,en la que pide donaciones para su tía en donde revela que todavía indagan si se trató de un accidente o fue un acto premeditado.

“Hola, mi tía recientemente perdió a su hijo de 17 años por una herida de bala autoinfligida en la cabeza. ¡Era su único hijo! Ella era madre soltera, pero cuidó de su hijo lo mejor que pudo. La causa de su muerte fue suicidio o accidente, todavía estamos tratando de averiguar por qué. Pero cualquier cosa, realmente cualquier cosa, puede ayudarla en este momento de necesidad. Él era su único hijo, y ella también era hija única, siempre fueron ella y su hijo. ¡Cualquier cosa puede ayudar! Por favor, mantengan a mi familia en sus oraciones, muchas gracias”, señala Mónica en la publicación.

Hasta el momento, domingo 19 de mayo, se han recaudado $2,403 dólares de una meta de $15,000 dólares, con un total de 82 donaciones. No obstante, algunas personas en Internet han dudado de la autenticidad de la campaña, debido a la falta de información sobre Monica Savage; incluso algunos señalan que la recaudación podría ser un fraude.

Transmisión del video

El incidente que llevó a su muerte ocurrió durante una transmisión en vivo en TikTok, donde se le vio manipulando un arma de fuego, lo cual terminó accidentalmente en su muerte. Este evento fue ampliamente discutido y compartido en redes sociales, causando un gran impacto y debates sobre la seguridad con armas de fuego.

La confusión sobre su estado siguió al incidente, con informes contradictorios sobre si estaba vivo o no. Inicialmente, hubo especulaciones y negaciones sobre la autenticidad del video, debido a que no sabían cómo publicó el video si ya había muerte; no obstante, finalmente se confirmó su fallecimiento. Su familia y amigos expresaron su dolor y pidieron privacidad durante este difícil momento.

La comunidad y sus seguidores han mostrado un gran apoyo en este sentido, demostrando el impacto que Rylo Huncho tuvo en sus vidas a través de su música y su personalidad vibrante.

Colaborador confirmó el deceso

Twin Porter, con quien Rylo colaboró, se pronunció ante esta repentina muerte. Aseguró que “es desgarrador” haber recibido el mensaje de la muerte: “Escuchar las cosas malas que todos están diciendo sobre Railey es tan incorrecto en todos los niveles por favor Dios dale a su madre la fuerza para lidiar con el dolor devastador que está sintiendo”.