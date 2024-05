Ex de Bad Bunny continúa demanda por uso de su voz en canciones del cantante: Así ha sido el avance jurídico del conflicto

El famoso cantante Bad Bunny ha sido golpeado legalmente con una demanda impactante por parte de su exnovia, Carliz de la Cruz.

La solicitud de De la Cruz es de una suma total de $40 millones en compensación y daños por el uso no autorizado de su voz en la música del “Conejo Malo”.

El cantante Benito Martínez y Carliz de la Cruz mantuvieron una relación sentimental después de conocerse mientras trabajaban juntos en un supermercado en Puerto Rico.

Aunque su romance fue serio, la pareja terminó su relación en 2017. Ahora, Carliz, es licenciada en Derecho y se dedica a compartir contenido sobre belleza, moda y entretenimiento en su canal de YouTube.

Demanda presentada

En marzo de 2023, varios años después de su ruptura, de la Cruz presentó una demanda contra Benito reclamando al menos $40 millones. Alegó que el cantante utilizó una grabación de su voz sin su consentimiento en dos canciones: “Pa Ti” y “Dos Mil 16″.

Según la demanda, la grabación también se ha utilizado sin autorización en diversos discos, actividades promocionales, conciertos, así como en medios de comunicación.

Después de una lucha legal por parte del equipo de defensa de Bad para tratar de argumentar problemas de derechos de autor y trasladar el caso a tribunales estatales, la demanda de Carliz logró mantenerse bajo la jurisdicción de los tribunales puertorriqueños.

“Es importante señalar que el caso aún no ha terminado. La única sentencia que se ha dictado es la del Hon. Jay A. García Gregory en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En esta sentencia se negó a los demandados la solicitud de trasladar el caso a un tribunal federal. Al hacerlo, el juez dictaminó que los demandados no demostraron que el caso involucrara una cuestión federal bajo la Ley de Derechos de Autor (”Copyright”). En consecuencia, ordenó que el caso de devolviera al Tribunal Superior de San Juan para continuar con los procedimientos conforme a las leyes de Puerto Rico” , expresó De La Cruz.

Hasta el momento, el artista puertorriqueño no ha comentado públicamente sobre el resultado de la demanda.

Sin embargo, en su último álbum publicado ‘’Nadie sabe lo que va pasar mañana’' publicó la canción ‘’LOS PITS” donde dejó ver su descontento tanto hacia la demanda como a la demandante:

‘’Prende la radio, te dejé un recado

Me c*go en tu madre y la de tu abogado

Sin ti no me va bien, me va fenomenal

De ti no me acuerdo, no vengan a llamar

Tu amiga la fea me lo puede m*mar’'