“Quédate allá”: las redes sociales cancelan a Danna Paola por vestir una playera de Argentina

Danna Paola se ha visto envuelta en una nueva polémica de nacionalidades, al aparecer en sus redes sociales con una camiseta de la selección de fútbol de Argentina. Para la opinión de los internautas, la cantante mexicana ha vuelto a elegir otro país por encima del de ella.

Sería la segunda vez que una famosa mexicana demuestra su “amor” o “fanatismo” por la selección de Argentina. La primera fue Ángela Aguilar, que durante la Copa del Mundo Qatar 2022 dijo que era en parte argentina y que por eso apoyaba al equipo de Lionel Messi.

Ahora, Danna Paola, que hace poco dijo en una entrevista de radio en Chile, que prefería España por encima de México, ahora sale con la playera albiceleste de Argentina y un mensaje dedicado a sus fans del país de Sudamérica.

“Argentina, mi corazón es todo tuyo, mi primer GRAN REX. Que sueño haber vivido esta noche tan increíble juntxs, GRACIAS GRACIAS por regalarnos tanto, por recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. LXS AMO X SIEMPREEEEE!!! nos vemos pronto”, escribió Danna, junto con una foto en la que viste la playera de su equipo de fútbol.

Sus fans de México le hicieron saber su descontento por esta foto.

“Ella ama a todos los países, menos el suyo”, “Ya no regreses a México”, “Quédate allá bella, acá en México no haces falta para nada”, “Ya no regreses acá no te queremos”, “Pensé que tu corazón le pertenecía a los españoles”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.