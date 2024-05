¿Se cancelan los conciertos de “Prófugos del Anexo” en CDMX? Esto es lo que se sabe

La exitosa gira de Alfredo Olivas y Julión Álvarez ha sufrido cambios inesperados en el anuncio de su llegada a la Ciudad de México. La elección de Campo Marte como sede para “Prófugos del Anexo” generó controversia y llevó a la cancelación de la preventa de boletos.

A pesar de los planes iniciales de llevar a cabo los conciertos los días 20 y 21 de junio en la capital, la SEDENA desmintió la información y la preventa de boletos no se llevó a cabo, lo que causó molestia entre los fanáticos que esperaban asistir a los conciertos.

Ante la situación, Alfredo Olivas y Julión Álvarez ofrecieron disculpas a través de un mensaje en historias de Instagram y prometieron proporcionar información oficial al día siguiente:

‘’GRACIAS POR ESTAR PENDIENTES. LA INFORMACIÓN OFICIAL SE DARÁ MAÑANA POR ESTE MISMO MEDIO @alfredoolivasofficial Y EL DE MI COMPA @lospasosdejulion’'

Y concluyeron con: ‘’OFRECEMOS SINCERAS Y ENORMES DISCULPAS A NUESTRO PÚBLICO DE CDMX’'

Horas después se confirmó que la presentación fue pospuesta “hasta nuevo aviso”.

Comunicado de Prófugos del Anexo

En un comunicado difundido este 20 de mayo de 2024, se dio a conocer que la esperada gira de las estrellas del regional mexicano se pospone en la capital por problemáticas que no fueron detalladas.

“Queremos ofrecer una enorme disculpa a todo nuestro público de Ciudad de México y sus alrededores, ya que las presentaciones que se tenían programadas para el 20 y 21 de junio quedan pospuestas hasta nuevo aviso por circunstancias que están fuera de nuestras manos, ya que el único propósito es llevarles nuestra música, pero esto se vio frenado por razones que más adelante serán de su conocimiento”, se lee en el documento firmado por los dos populares cantantes.

Los seguidores de los artistas expresaron su desconcierto y frustración en las redes sociales, solicitando una explicación clara sobre el destino de los conciertos en la Ciudad de México.

Comentarios como “De prófugos del Anexo pasaron a prófugos de darle una explicación a CDMX” reflejaron este descontento.

@edgar_ecs03: “No se preocupen de mi parte, no hay rencor, solo no se tarden con la fecha y no sean manchados con los precios del boleto, digo para que me alcance para mi 🍻🥃🥃”

@yemahy: “La vdd mejor que no fue ahí 😂🤣👌 pero dejen el mismo banco 😂”

@yess.rq: “Lo que tenga que esperar pero con el mismo banco 💝”