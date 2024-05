Tammy Parra es criticada por querer llamar la atención frente al éxito de una amiga

Tammy Parra está siendo fuertemente criticada por los usuarios, quienes la acusan de querer llamar la atención ante el éxito que está teniendo una amiga influencer, ya que creen que todo lo que ha hecho en apoyo, no era más que una manera de querer ser la protagonista del momento.

La amiga de la influencer es Doris Jocelyn, cuyo video con increíbles transiciones y que muestra atuendos representativos de la cultura mexicana, ha sido visto más de 57 millones de veces y ha recibido más de once millones de me gusta.

“Lo bonito que fue cuando me lo enseñaste y ver tu sonrisa de que sabes que lo diste todo, mereces mucho mi Doris”, comentó Tammy Parra al video de su amiga.

Tammy Parra no le dio like, ni compartió el video de su amiga

Tammy Parra también le dejó en otras redes sociales mensajes de apoyo al video de Doris Jocelyn, pero en una reciente publicación en la que decía que estaba sumamente orgullosa de ella, algunos usuarios notaron algo interesante.

Resulta que en la imagen que se tomó y dice que no puede dejar de ver el video de su amiga, se puede apreciar en el reflejo de sus gafas oscuras que no le ha dado me gusta, ni tampoco lo ha compartido o guardado en favoritos.

En la plataforma de TikTok, cuando un usuario le da like a un video, el símbolo de corazón que se encuentra en blanco se tiñe de rojo, y en las otras opciones se vuelve dorado.

Por lo que muchos usuarios creen que Tammy Parra es de esas amigas que, además de querer hacer suyo un triunfo o momento que no le corresponde, tampoco contribuye a que tengas éxito.

Hasta los momentos, la influencer no ha respondido a los señalamientos de los usuarios, solo eliminó la publicación y publicó en las insta-stories que sentía orgullo de los éxitos de sus amigas.