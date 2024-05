Carin León responde a las críticas de la portada de su nuevo álbum que lo tachan de satánico

Carin León compartió en Instagram la portada de su nuevo álbum titulado “BOCA CHUECA VOL. 1″, en donde se ve al cantante siendo acosado con unos seres oscuros.

“Estoy muy contento de por fin poderles presentar ‘BOCA CHUECA VOL. 1′. Mi nuevo álbum al cual le tengo un cariño muy especial porque se hizo entre conciertos, premios, viajes de trabajo y muchas horas de avión”, escribió en el post de Instagram.

No tardó mucho para que la gente asociara la imagen con algo satánico y acusaran a Carin León de hacer un pacto con el demonio para poder tener más éxito.

Carin León les dice a las personas que son sus propios demonios internos son los que les genera incomodidad con la imagen

En la sección de comentarios de su publicación, Carin León decidió responder a todas las criticas que ha recibido por su portada: asegura que sabía que generaría controversia, pero esperaba que entendieran el mensaje del mismo.

“Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en internet y uno no puede expresar miedos y dolor en una put# portada, ni lo que genera en un artista el ‘demonio’ que se vuelve el ojo público”, detalló el cantante.

Y agregó: “Ojalá fuera un pacto pa no pegarme las putizas que me pegó trabajando y viajando. Si está portada te produce un sentimiento incómodo esos ya son tus demonios, no los míos”.

Carin León también afirmó que en la portada de “BOCA CHUECA VOL. 1″, había mucho más amor que en los comentarios, además señaló que los que critican deberían enfocarse más en darle amor al prójimo que tirarle hate a las personas.