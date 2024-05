Espinoza Paz recuerda la vez que audicionó para ‘La Academia’ y no fue aceptado

Para nadie es un secreto que ‘La Academia’ es uno de los reality show de canto más importantes y queridos por el público, esto se debe a la presentación de diversos jóvenes dispuestos a demostrar su talento, con el objetivo de ser el ganador y obtener diversos beneficios para iniciar su carrera artística.

Sin embargo, aunque muchos han saltado a la fama luego de haber participado en el programa, otros, por el contrario, no lograron ser aceptados por los críticos, pero de igual forma pudieron salir adelante.

Tal es el caso de Espinoza Paz, quien recientemente recordó el momento en que audicionó para el programa de Televisión y no fue admitido, pero ahora, se convertirá en uno de los críticos de la nueva temporada de ‘La Academia’.

La vez que Espinoza Paz fue rechazado por los críticos de ‘La Academia’

Espinoza Paz ha sido considerado uno de los mejores cantantes y compositores del género regional, aunque, como muchos, al inicio no tuvo buena suerte en el ámbito musical. Y es que, el famoso recordó hace unos días la vez que fue rechazado para ‘La Academia’.

“Es un placer y recuerdo el día perfecto que comenta Lolita, que canté la canción allá en Silao, ‘El Culpable’ y otra canción más. Y también decirles que sí, recuerdo el día, algo muy curioso que quiero platicar. Es que cuando yo participé en Culiacán, Sinaloa, que me tocó hacer casting en ‘La Academia’, yo traté de cantar una canción que yo escribí”, indicó.

Asimismo, el músico asegura que se pudo nervioso al momento de hacer la audición, lo que ocasionó que las cosas no salieran como esperaba.

“Me puse tan nervioso que no la pude cantar, los tonos los puse mal, hice todo mal; entonces, era lógico que era muy complicado que me tocara participar, entrar a ‘La Academia’. Pero algo muy curioso que me pasó es que al otro día sale una nota en el periódico y dice ‘Llegaron jóvenes a Culiacán a hacer su casting a ‘La Academi’a con muchos sueños en la mochila’ y en la portada de ese periódico era yo. La fotografía la tomaron por alguna razón y salgo yo en la portada”.