Kim Hyun Joong en México: Conoce los precios oficiales para su concierto

El actor y cantante Kim Hyun Joong, mejor conocido por darle vida al personaje de Yoo Ji-Hoo en el k-drama o drama coreano ‘Boys Over Flowers’ y por hacer su debut musical con el grupo de k-pop surcoreano SS501, sorprendió a sus fans al revelar que regresará a México este 2024 con la gira ‘The Last Dance’.

Kim Hyun Joong debutó en solitario en junio de 2011 con el álbum ‘BREAKDOWN’ y actualmente se encuentra trabajando en su propia música bajo su sello discográfico HENECIA MUSIC, donde continúa forjándose en el género rock.

Kim Hyun Joong anuncia concierto en México con ‘The Last Dance’

Por otro lado, fue la promotora HAVE FUN TOGETHER, quien por medio de todas sus redes sociales dio a conocer que el cantante, compositor y actor de 37 años de edad, Kim Hyun Joong, ofrecerá dos conciertos en el Auditorio BB de la CDMX los días sábado 6 y domingo 7 de julio, como parte del tour ‘The Last Dance’ y en los próximos días darán a conocer más información acerca de los precios y boletos para estos shows.

¿Cuánto costarán los boletos para ‘The Last Dance’?

Para subrayar, como parte del tour ‘The Last Dance’, Kim Hyun Joong solo ofrecerá seis conciertos en total, dos en México, dos en Seúl y dos en Tokio y los boletos para el show de CDMX, se podrán adquirir a partir del próximo 27 de mayo y través del sistema Passline.

VVIP - $4,400

VIP - $3,400

PLATEA - $1,650

GRADAS - $1,350

Cabe mencionar que fue en noviembre de 2023, cuando Kim Hyun Joong visitó México por última ocasión con la gira mundial ‘Rising Impact World Tour’ y ofreció tres conciertos en total, iniciando en el Teatro Diana de Guadalajara para posteriormente trasladarse al Auditorio Pabellón M en Monterrey y finalizar en el Teatro Metropólitan de la CDMX, sin embargo, para esas presentaciones, los encargados de traer al surcoreano fueron OCESA K-pop.