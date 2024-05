Bellakath ahora se suma a los corridos tumbados: Así suena su nueva canción

La reconocida cantante de reguetón mexicana, Bellakath, ha sorprendido a sus seguidores al embarcarse en una nueva aventura musical.

La artista, cuyo nombre real es Katherine Huerta, ha decidido adentrarse en el género de los corridos tumbados, dejando atrás el reguetón que la catapultó al éxito.

Su más reciente lanzamiento, titulado “La Abogada”, ha comenzado a generar revuelo en las plataformas de streaming y redes sociales.

Según muchos fanáticos, esta incursión representa un giro significativo en su carrera, alejándose del reguetón que la llevó al estrellato. Con su compromiso de reinventarse y mantenerse fresca en la industria, la cantante busca desafiar las expectativas y sorprender a su audiencia.

Letra de ‘’La Abogada’'

Su más reciente sencillo ha capturado la atención del público con su mensaje de empoderamiento y superación personal. La canción relata la historia de aquellos individuos que han intentado obstaculizar el progreso de Bellakath en su carrera musical.

Aquí puedes ver la letra:

[Verso 1]

Que me busque bien la tira, no van a encontrarme nada

Siempre ando bien activa, pues no soy yo quien dispara

Yo tengo quién me accione, no me ando con mamadas

Me doy los gustos que quiero, a nadie le pido nada

Me conocen donde sea, pues soy mujer de palabra

No hace falta presumirlo, me gusta comer callada

[Verso 2]

Una mujer estudiosa, también quise la cantada

Se puede ser bien chingona y andar en la parranda

Vida solo hay una y hay que disfrutarla

Los que еran mis amigos, me tiraron la contraria

Y, a mí, el que mе traiciona, se lo lleva la chingada

Amigo, chocando de frente, se despide la abogada

Auge en las redes sociales

Aunque esta canción fue lanzada hace aproximadamente un año, ha sido recientemente que se ha vuelto viral en TikTok.

Este impulso en las redes sociales ha amplificado la exposición de la canción y obteniendo un gran número de reproducciones en las plataformas de streaming, acumulando más de 456 mil reproducciones hasta el momento.

Con esta incursión en el género, Bellakath se une a la lista de artistas que han experimentado con este estilo musical. Siguiendo los pasos de nombres destacados como Natanael Cano, Peso Pluma, Gabito Balletseros y Junior H.