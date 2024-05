AB6IX anuncia concierto en México. / Foto: Brand New Music

El grupo de k-pop AB6IX conformado por JEON WOONG, KIM DONG HYUN, PARK WOO JIN y LEE DAE HWI, sorprendió a sus fans al anunciar su regreso a México, donde ofrecerán un concierto en el Auditorio BB el próximo miércoles 10 de julio como parte de la gira ‘Find You 2024 AB6IX Fan Concert in North America Tour’.

La agrupación surcoreana AB6IX se refiere a “Absolute Six” e hizo su debut en mayo de 2019 con el álbum ‘B:COMPLETE’, el cual se compone de siete temas en total. Por otro lado, a su fandom o grupo de fans se les conoce como ABNEW.

Cabe destacar que fue en octubre de 2023, cuando AB6IX se presentó por última vez en México gracias a ‘Music Bank World Tour’, evento que también contó con la participación de los grupos NewJeans, ITZY, (G)I-DLE, STAYC y The New Six, quienes deslumbraron a los más de 17 mil asistentes que se dieron cita en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Cartel oficial para 'Music Bank México' 2023. / Foto: Cortesía (Ocesa)

AB6IX anuncia concierto en México

Y a nueve meses de su última visita, AB6IX estará de regreso en tierras mexicanas donde ofrecerán un concierto en el Auditorio BB de la Ciudad de México el día miércoles 10 de julio donde ABNEW podrá escuchar completamente en vivo sus mayores éxitos.

Precios para el concierto de AB6IX en la CDMX

PLATINUM - $2,600 pesos mexicanos (más cargos por servicio)

VVIP - $2,000 pesos mexicanos (más cargos por servicio)

GENERAL - $600 pesos mexicanos (más cargos por servicio)

DISCAPACIDAD - $600 pesos mexicanos (más cargos por servicio)

Otros paquetes para el concierto de AB6IX en la CDMX

SNAPSHOT STANDARD - $125 dólares

$125 dólares SNAPSHOT PREMIUM - $175 dólares

$175 dólares SELFIE - $85 dólares