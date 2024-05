¿Cuál es el estado de salud de Wendy Guevara tras ser operada de emergencias?

Los fans de Wendy Guevara se alarmaron al ver que la influencer tuvo que ingresar de emergencia al quirófano, para ser operada de una piedra en la vesícula. La ganadora de La Casa de los Famosos México informó en sus propias redes sociales que comenzó a sufrir un dolor abdominal y por eso acudió al médico.

Después de que la revisaron, los profesionales de la salud le informaron de su padecimiento y que los pasos a seguir se tenían que dar de inmediato, para evitar males mayores.

“Les cuento, tengo una piedra en las vías biliares... de la vesícula, que quiere migrar hacia el páncreas, por eso me duele muchísimo. Me dijo el doctor, ¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor? El doctor me dijo que me van a hacer una laparoscopia, porque si esa piedra se me va para el páncreas me puede dar una pancreatitis y eso es gravísimo. Vamos a ver si me operen aquí o si no hay chance, que me lleven a otro hospital”, informó la misma Wendy a sus 7.4 millones de seguidores en Instagram.

La operación se llevó a cabo y sorprendió que durante la madrugada de este lunes aparecieran Fabiola Venegas y Don Francisco Guevara, padres de Wendy, pidieron oraciones por la salud de su hija.

Afortunadamente, horas más tarde, la misma Wendy apareció en su Instagram para aclarar que ya todo está bien y superó la operación a la que fue sometida.

“Estoy recién salida de la cirugía y todo. Quiero felicitar a Juca, que es su cumple y le mando muchos saludos. Te quiero, Juca, felicidades y gracias, porque siempre me haces looks bien padres”, dijo Wendy Guevara en sus redes, según informa Infobae.