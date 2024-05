Mía Rubín habla del regalo que le hizo su novio y que levantó enorme polémica en las redes sociales

Mía Rubín Legarreta no tiene filtros para hablar del regalo que le dio su novio, Tarik Othon, y que levantó controversias en los usuarios de las redes sociales.

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín cumplió un año con su novio y el gesto de Tarik fue regalarle un caballo. La acción fue polémica porque el joven es torero, una profesión que en la actualidad es muy criticada por hacerle daño a un animal en específico, que en este caso son los toros.

La publicación de Mía con respecto a este regalo se llenó de comentarios de seguidores que criticaron al torero por haberle hecho ese regalo, que puede ser tomado como que va en contra de lo que profesa.

Muchos pudieron pensar que Mía Rubín iba a evitar hablar del tema para no seguir levantando la polémica. Sin embargo, la joven cantante no dudó ni un instante para contar todos los detalles posibles de su nuevo caballo, al que le puso de nombre Aquiles.

“Me regalaron a Aquiles, sí, justo hoy lo fui a ver estuve muy emocionada de ir a verlo, lo he estado yendo a ver. Es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida”, dijo según la revista Quien.

“Obviamente lo primero que pensé con el regalo fue: ‘¿En dónde lo voy a poner?’, pero la verdad es que mi novio pensó de antemano. Lo dejó todo planeado para que yo pudiera tomar las riendas de cuidar a Aquiles y es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida