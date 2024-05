¿Cuánto dinero ganó Maripily en La Casa de los Famosos?

Maripily Rivera, ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4′, revela la cantidad de dinero que ganó durante su participación en el reality show transmitido por Telemundo. Además del premio de $200,000 dólares, recibió un generoso salario por los cuatro meses que estuvo en el programa.

Maripily compartió, en una entrevista con Molusco, que era una de las concursantes mejor remuneradas semanalmente dentro de ‘La Casa de los Famosos’.

Solicitó un pago acorde a su valía, considerando que tenía que dejar de lado otros compromisos comerciales y presentaciones personales.

Aunque no revela una cifra exacta, deja claro que superaba los $7,000 o $10,000 dólares mencionados. Se especula que su salario podría haber sido de $15,000 dólares o más, a lo cual ella confirma que era aún más alto.

Estimación total de ganancias

La producción del programa estima que la influencer habría ganado más de $450,000 dólares durante su participación. Este monto refleja el éxito del programa, que genera anuncios y altos niveles de audiencia, resultando en ingresos considerables para los participantes.

La boricua también destacó que:

“Yo quise que el público me conociera más porque sé hacer dinero. Yo gano mucho dinero con mi línea de ropa, gracias a papá Dios que ha sido exitosa, tengo mis productos y mi línea de ropa no lleva nada más aquí cinco años, tiene la edad que tiene mi hijo, 21 años. Mis apartamentos yo no los dejo, los tengo alquilados, yo hago dinero, por otro lado, y sí, si entro ahí me tienen que pagar porque tenía que dejar tantas cosas”.

Por último, la modelo mencionó como aprovechó la oportunidad que le brindó el show para darse a conocer aún más al público y mostrar su autenticidad. Considera que es importante que el público la conozca en profundidad y demuestra su capacidad para generar ingresos en diversos ámbitos.