José Eduardo Derbez está preocupado por lo que sucederá entre Eugenio y Victoria en el nacimiento de su hija

José Eduardo Derbez y Paola Dalay están en la última etapa de la dulce espera de su bebé, que llevará como nombre Tessa. Este embarazo ha sido muy comentado, debido a que será una nueva persona que una los lazos entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Será la primera nieta de la pareja que no terminó su relación en las mejores condiciones, y a pesar de tener un hijo en común intentan verse la menor cantidad de veces posible. Sin embargo, con la llegada de la bebé que tendrá José Eduardo con Paola Dalay es inevitable que se vean las caras y tengan que compartir en un mismo lugar.

De hecho, ya ocurrió que José Eduardo y Paola organizaron dos baby showers y se presume que fue para compartir por separado con Eugenio Derbez y otro con Victoria Ruffo, ya que ninguno asistió a los dos eventos.

Entonces, como no se pueden organizar dos nacimientos de la bebé, el reencuentro entre Victoria y Eugenio es algo que preocupa a José Eduardo Derbez y así lo confirma con los medios de comunicación, según reseña la revista Quien.

“Ya sé, no sé qué me da más nervios, no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, dijo el actor y comediante.