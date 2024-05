Otra amiga de Wendy Guevara fue golpeada brutalmente

El 27 de mayo en horas de la tarde se volvió tendencia el nombre de una de las amigas de Wendy Guevara porque apareció con el rostro muy golpeado y generó mucha preocupación.

Es Rosita Fresita, influencer que forma parte del clan de las Perdidas y que desde hace unas horas se ha vuelto tendencia por aparecer en un en vivo muy golpeada.

La amiga de Wendy Guevara les pidió a los seguidores que no empezaran a especular ni le echaran culpa a nadie porque la persona que la agredió se encontraba detenida y prometió que en unos días hablaría sobre lo que le pasó.

El agresor de Rosita Fresita ya fue detenido

“Quiero decirles que estos días a lo mejor no voy a estar transmitiendo, quiero estar bien mentalmente y físicamente pero quiero informarles que de ahí en más estoy bien”, declaró Rosita Fresita en un live.

Y agregó: “Con el paso del tiempo voy a estarles platicando lo que me pasó cuando ya esté más preparada. Se que muchos se van a estar preguntando qué pasó, que esto que lo otro, pero no quiero que saquen sus conclusiones ni nada de eso, no quiero que empiecen a suponer cosas”.

Rosita Fresita dijo que solo sus familiares estaban al tanto de lo que ocurrió y pronto contaría más al respecto, pero esperaba que no sacaran conclusiones apresuradas.

“No supongan cosas, yo después les voy a contar con el paso del tiempo. Ya todo se está trabajando por lo legal. Sí hay un detenido, entonces todo está ya en manos de lo legal, pero no empiecen a suponer que fue zutana o perengano”, detalló la influencer.

Como era de esperar el resto del clan reaccionó a lo que le sucedió a Rosita Fresita, externaron su preocupación y que ya le habían ofrecido ayuda en todo lo que necesitase.

Sin embargo, algunos usuarios especularon que probablemente una expareja de la influencer fue quién la agredió, sobre todo después de las declaraciones que compartieron Evelyn Hernández y la mamá de Wendy Guevara, aunque dejaron en claro que no sabían nada al respecto.