Salma Hayek felicita a su esposo por su cumpleaños 62: ¿De cuánto es la fortuna de este millonario?

François-Henri Pinault, uno de los hombres más envidiados del mundo por ser el esposo de Salma Hayek, cumplió 62 años este martes 28 de mayo. La hermosa actriz mexicana lo hizo público a través de sus redes sociales con un tierno mensaje que demuestra que entre los dos sigue viva la llama del amor.

“Dios bendiga el día en que naciste, mi amor. Gracias por el amor y la risa interminables que me brindas cada día. Feliz cumpleaños, mi rey”, le dijo Salma Hayek a François en su mensaje del posteo de Instagram.

Ese lindo mensaje estuvo acompañado de un puñado de imágenes en las que la pareja aparece derrochando estilo en diferentes alfombras rojas de los eventos más importantes de Hollywood y del mundo de la moda, que es a donde pertenece el esposo de Salma Hayek.

François-Henri Pinault es uno de los grandes magnates del mundo de la moda. Dirige una empresa que se encarga de manejar marcas reconocidas en todo el planeta, como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga.

De acuerdo con una reseña de Infobae, de febrero de este año, el esposo de Salma Hayek tiene una fortuna valorada en 7 mil millones de dólares, aproximadamente.

Salma Hayek le tenía miedo al matrimonio

La actriz mexicana ha comentado en diferentes ocasiones que le tenía pavor al matrimonio. No quería casarse y sin embargo accedió tras una intensa lucha de su actual esposo por conquistarla.

“Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Del crepúsculo al amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado”, dijo la actriz mexicana de 57 años.