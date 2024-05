Tammy Parra responde a las críticas por no darle like al video de Dorys Jocelyn

Tammy Parra fue acusada de tenerle envidia a Dorys Jocelyn por no haber dado like ni compartido su video a pesar de que se jactaba de estar orgullosa de su éxito.

Dory Jocelyn realizó un video en homenaje a México que se volvió viral y ha tenido millones de me gusta y reproducciones, y como Tammy Parra es su amiga, empezó a dejarle comentarios de apoyo.

Sin embargo, en sus primeros mensajes los usuarios la acusaron de querer figurar y llamar la atención, pero luego compartió un clip donde decía que estaba obsesionada con el video de su amiga, no obstante, en el reflejo de sus lentes se vio que ni siquiera le dejó un like.

Tammy Parra revela que el teléfono que se vio reflejado no era suyo

Tammy Parra hace un par de días dejó un comentario en el video que realizó Sol Carlos sobre las críticas que estaba recibiendo por supuestamente no haberle dado me gusta o compartido el video de Dorys Jocelyn.

“Gracias Solecita, y sí, el celular con el que grabé era el mío y tiene mi like y compartido, pero el celular el cual puse el video no era el mío, me quedo tranquila porque Doris y mis amigas saben”, redactó la influencer.

Sin embargo, ahora los usuarios están criticando a Tammy Parra y a Sol Carlos, de pretender ser “good vibes”, cuando en realidad si ellas no eran las protagonistas o las que más resaltan, no celebran el éxito de sus supuestas amigas.

Otros mencionaron que el silencio de Doris Jocelyn decía mucho más que todas las explicaciones que ha ofrecido Tammy Parra al respecto, porque creen que hace rato hubiera pedido detener el hate y aclarar todo.