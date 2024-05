Yuri sobre lo que dijo Mariela Sánchez en los audios: “Cuando estamos bravas decimos muchas estupideces”

No la soporta

Yuri no soporta a Mariela Sánchez

Yuri decidió responder a las declaraciones que emitió Mariela Sánchez sobre ella en los audios que se filtraron, donde no solo despotricó en contra de su ex, también de los familiares y amistades de él.

La cantante asegura que después de que Cristian Castro cortara con ella, le habló para dejarle saber que contaba con su apoyo: “amiga, aquí estoy. Los quiero a los dos. Arréglense, que todo termine bien”.

Por eso a Yuri le afectó un poco que Mariela Sánchez dijera en esos audios que no apoyaba a las mujeres, cuando nunca la trató mal, ni tampoco dijo nada malo sobre ella en un escenario.

Yuri comprende que cuando una persona se enoja, no mide sus palabras

“Entonces, Mariela, dices que yo hablo de las mujeres y que yo me refiero a las mujeres, y tú hablaste de muchas mujeres. Hablaste de Verónica, hablaste de la Gaviota, hablaste de Angélica, hablaste de mí, y de muchas otras, y de la ex”, expresó Yuri en “Ventaneando”.

Sin embargo, quiere creer que Mariela Sánchez dijo todo eso en un momento de enojo: “A veces, cuando estamos bravas, decimos muchas estupideces y lastimamos, a mí en lo particular no me lastimó, porque soy una mujer madura, yo soy una mujer que está mucho más allá de todas esas cosas”.

Asimismo, Yuri revela que la ex de Cristian Castro se puso en contacto con ella, después de que se filtraran los audios para ofrecerle disculpas, y asegura que estaba en shock porque un amigo periodista se los envió.

“En ningún momento hable mal de la gente argentina, en ningún momento hable mal de ella en el escenario”, quiso dejarle en claro a Mariela Sánchez, acepta que en el escenario le gustaba hacer chistes y bromear mucho con su colega, por eso al segundo día de que cortaron la primera vez, se mofó de él porque ya no hablaba con acento argentino, pero no fue una manera de burlarse de ella o de los argentinos.