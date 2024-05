Ingrid Wagner destruyó a Mariela Sánchez por los audios filtrados en los que insulta a Cristian Castro

Ingrid Wagner no dudó en atender el llamado de “Ventaneando” para opinar de la polémica situación entre Cristian Castro y Mariela Sánchez, quienes después de haber retomado su relación, la volvieron a terminar por unos audios que se filtraron de la argentina insultando al cantante mexicano.

La también argentina, que tuvo un romance fugaz con Cristian Castro en el mes en el que estuvo separado de Mariela Sánchez, destruyó sin piedad a su compatriota por haber “humillado” al cantante mexicano. Además, no le tembló el pulso para decir que está dispuesta a regresar con él.

“Fue muy doloroso el ver cómo lo humilló. Son mentiras lo que dijo sobre Cristian, ella fue muy cruel y la verdad es que no se lo merece. Él le ofreció todo, la incluyó en su familia, su mamá la quiso mucho. Me parece muy desubicado todo, es tan injusto todo lo que dijo y sí, me provocó mucha tristeza”, dijo Ingrid, según reseña TV y Novelas.

“Me parece que ella abusó de él, esto es una falta de respeto absoluta. Le faltó al respeto en todo, no sé cómo explicarlo”, añadió la argentina radicada en Europa.

Después de criticar a Mariela Sánchez, Ingrid no dudó en dejar muy en claro que está dispuesta a estar con Cristian de nuevo.

“Yo tengo mi vida formada acá, pero si se dan las condiciones, claro que me gustaría estar con él. La verdad es que yo lo quiero muchísimo”, expresó.