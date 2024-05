¡Compañeros de Altair Jarabo en ‘El Amor no tiene receta’ no la soportan! ¿Por qué?

Altair Jarabo se ha consolidado como una de las grandes villanas de las telenovelas en la actualidad, pero aparentemente no solo es villana en la ficción, sino también en la vida real, o al menos esa sería la percepción que ha dejado en “El Amor no tiene receta”.

Así lo reportó el periodista Alejandro Zúñiga en su canal de YouTube, puesto que según información que le llegó, la actriz se ha comportado de forma grosera con los diferentes trabajadores de la producción.

Pero eso no sería todo, porque asegura que Altair Jarabo le había hecho un terrible desplante a una primera actriz. Cabe destacar que esta no sería la primera vez que se comenta que la villana de “El Amor no tiene receta” se comporta de esta manera.

Altair Jarabo habría tratado muy mal a Jaqueline Andere

Alejandro Zúñiga detalló que Altair Jarabo ya ha tenido varios roces con sus compañeros de elenco en “El Amor no tiene receta”, además de que trata muy mal a los trabajadores detrás de escena.

Por ejemplo, hace poco la actriz tuvo un problema con una chica de continuidad, quien intentó tomarle una foto para saber cómo se veía y recrearla igual en la siguiente escena, pero fue gritada y tratada de manera despectiva por ella.

El último roce que ha tenido Altair Jarabo con un compañero de elenco fue con la primera actriz Jaqueline Andere, que no permitió que la atendieran en maquillaje porque ella había llegado primero.

“En maquillaje entró la gran Jacqueline Andere y le dijeron que se sentara para maquillaje, Altair volteó y le dijo ‘no, no, no, yo llegué primero y a mí me maquillan primero’. Jacqueline no dijo nada”, compartió Alejandro Zúñiga.

Según el periodista, Altair Jarabo siempre ha tenido problemas con sus compañeros de trabajo en las diferentes producciones en las que ha participado, por eso le quitaron el protagónico en la serie “Bellas y Bestias” y se lo dieron a Esmeralda Pimentel, porque las personas de maquillaje y peinado no paraban de quejarse de su actitud con todos ellos.