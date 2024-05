Aurora en México: Revelan precios de los boletos para sus conciertos

Aurora estará de regreso este año en tierras mexicanas, presentándose durante tres noches en algunos de los recintos más populares de México, mismos que serán testigos del espectáculo de una de una de las artistas más cautivadoras de la escena musical actual.

El nuevo álbum de Aurora, What Happened To The Heart?, se estrenará el próximo 7 de junio de este año. Entre los temas se encuentran, “Your Blood”, “Some Type of Skin” y, el más reciente, “Animal Soul”, que ya cuenta con más de 93 mil reproducciones en plataformas. Cada canción refleja la profunda sensibilidad musical de Aurora y su capacidad para conectar con el alma de sus fans.

Fechas de Aurora en México

29 de octubre - Auditorio Citibanamex, Monterrey

31 de octubre - Auditorio Telmex, Guadalajara

2 de noviembre - Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Cantante, compositora y productora, Aurora ha demostrado ser un talento de tres caras, y desde que irrumpió en la escena musical en 2015 con su EP debut, Running With The Wolves, la artista noruega ha sumado más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones alcanzan las 3.3 mil millones de reproducciones, y ha vendido más de un millón de álbumes en todo el mundo.

Ha actuado en los Premios de la Academia, ha realizado giras por todo el mundo, ha sido nombrada por Rolling Stone como una de las diez nuevas artistas que debes conocer, y ha colaborado con emblemáticos grupos como The Chemical Brothers; además, de aparecer como invitada en programas de televisión como The Late Show with Stephen Colbert y Late Night with Seth Meyers.

Estos tres conciertos con Aurora serán únicos, llenos de música, magia y emociones que tocarán lo más profundo de tu ser. Los boletos estarán en preventa Citibanamex el 30 de mayo, y un día después los podrás adquirir en las taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster; es por ello que aquí te presentamos un estimado del costo que tendrán los accesos.

Precios de los boletos para show en CDMX