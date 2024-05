Laura G revela cómo es como madre: “si es necesario levantar la voz, lo haré”

Por medio de su plataforma oficial en Instagram, donde se le conoce por su nombre de usuario @lauragii, Laura G invitó a sus seguidores a que le hicieran preguntas; de esta manera, uno de sus fanáticos la cuestionó acerca de la crianza de sus hijos: “Tus niños son traviesos? Aplicas la crianza positiva o la mamá gritona?”

Ante la interrogante, frente a los más de 3.3 millones de seguidores en su cuenta, la ex conductora de “Venga la Alegría” respondió: “Para mí la crianza positiva está acompañada de límites y si es necesario levantar la voz lo haré sin problema…”

Laura G tiene dos hijos producto de su matrimonio con Nazareno Pérez Brancatto. Lisa Pérez es la primogénita, nacida el 7 de julio de 2017, por lo que actualmente tiene 6 años de edad. Dos años más tarde, el 27 de julio de 2019, llegó al mundo Lucio Pérez, quien en la actualidad tiene 4 años.

Laura G también reveló cómo es la relación con su esposo

De la misma manera, respondiendo a la curiosidad de sus seguidores mediante historias en Instagram, la también reportera aseguró que en su relación con Nazareno Pérez Brancatto todo marcha viento en popa y que en caso de tener conflictos, pueden resolverlos rápidamente.

“Te enojas con tu esposo? Me da la impresión que no”, fue la pregunta que recibió Laura G. “La verdad… No tenemos muchas diferencias… creo que radica en que los 2 nos aceptamos tal cual somos, y lo que me molesta no es tan grave para generar una pelea… y cuando no estamos de acuerdo es rápido…”, respondió.

Nazareno y Laura se unieron en matrimonio desde 2016 tras varios años de relación. De origen argentino, el cónyuge de Laura G también se desempeña en el mundo del espectáculo, pues de dedica a la dirección creativa en empresas como FoxTeleColombia y Fox American Channels.