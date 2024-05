Sofía Castro estalla contra las críticas sobre su cuerpo y confiesa que la han hecho sentir más insegura

Sofía Castro se hartó de los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo y a través de las historias de su perfil en Instagram compartió unas fuertes declaraciones.

Todo se debe a que hace unos días subió una foto de ella posando en traje de baño rojo en un yate y recibió un montón de comentarios que decían que se había operado para poder verse así de bien.

“Ese ombligo delata cirugía, pero que chido. Yo quisiese”; “La buena lipo pagada con los impuestos mexicanos”; “¿Cuánto le habrá costado la cirugía?”; “Eso es pura cirugía”; “Buena abdominoplastia”; son algunos de los comentarios que recibió Sofía Castro en su publicación.

Sofía Castro dice que ser una figura pública no le da el derecho a nadie de criticar su cuerpo

“¡Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años y ya me cansé! ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie, que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda... ¿no se cansan?”, escribió Sofía Castro en las historias de Instagram.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro detalló que no había nada de malo si una persona se hacía una lipo o realizaba ejercicio para verse bien, pues en ambos casos se requiere de disciplina y dedicación para mantener la figura.

“No porque sea figura pública tengo que aguantar ni permitir que mi físico y mi cuerpo sean una bola de opiniones y suposiciones, porque todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica, traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar”, confesó Sofía Castro.

La actriz afirmó que la figura que tiene actualmente le ha costado trabajo, porque para eso se levantaba temprano diariamente para ejercitarse, además de que seguía las recomendaciones de su nutrióloga, aunque siente que eso era algo que ni siquiera debería decir, porque ya no se debería de hablar del cuerpo de los demás.