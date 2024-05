Angélica Vale revela el verdadero motivo por el que decidió rebajar 30 kilos

El peso de Angélica Vale ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación, desde que la presentadora, actriz, cantante y comediante apareció con un notable cambio, tras bajar aproximadamente 30 kilos.

Entre críticas y elogios, usuarios de las redes sociales comentaron los métodos que Angélica usó para lograr esa ansiada meta que muchas personas buscan constantemente, para sentirse con un cuerpo más sano.

“Se tomó unas pastillas milagrosas”, “fue ozempic”, “se tuvo que haber operado”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales sobre el radical cambio de la actriz y conductora de TV. Sin embargo ella misma aclara que “no hay secretos”.

“Yo estoy recomendando que vayan con endocrinólogos. Todas las mujeres que tuvimos hijos, o que nos estemos acercando a los 50 vayan con un endocrinólogo, porque luego las hormonas están jugando en tu vida y no te enteras”, dijo en una reseña que hicimos a principios de abril.

¿Por qué Angélica Vale decidió rebajar?

En un encuentro con los medios de comunicación, que publica el sitio oficial de Telemundo, Angélica Vale cuenta los motivos que la llevaron a bajar de peso. “Creo que era un mensaje más personal, o sea más para mi, para mis hijos, para yo sentirme bien, para, insisto, estar sana. Era un rollo más personal, pero qué bonito que a la gente le gustó”, dijo la también cantante.

En ese sentido, revela cómo se ha sentido desde que bajó de peso y habló, además, de las constantes opiniones que aparecen sobre su peso en las redes sociales.

“Más saludable, aunque que quieras o no ese no era mi peso, este es mi peso normal entonces yo necesitaba bajar (…) yo sí estoy muy contenta, muy feliz porque me siento muy saludable. Uno no le puede dar el gusto a todo el mundo. Hay gente que está contenta, la mayoría de la gente me dice cosas muy bonitas”, finalizó.