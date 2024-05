Karely Ruiz enciende la temperatura de la Kings League con una acalorada propuesta a DjMariiO y a su novia

El Mundial de la Kings League se juega en México y la comunidad de streamers más grande del mundo le puso picante a su evento, al invitar a Karely Ruiz, una de las modelos de OnlyFans más famosas de nuestro país. Fiel a su estilo, la regiomontana se hizo sentir y encendió las redes sociales y todo Internet, al hacerle una acalorada propuesta a DjMariiO y a su novia, Noelia San Martín.

Karely Ruiz estuvo comentando el encuentro entre Porcinos FC y Saiyans FC, junto con uno de los representantes de la liga, el creador de contenidos The Grefg. Mientras charlaban, el streamer le dice a la modelo de OnlyFans que cuando él se conecta a realizar alguna transmisión en vivo, su chat le pedía a gritos que la invitara para uno de los eventos de la Kings League, aprovechando que iban a estar en México.

Sin embargo, aclara, que a quien se lo pedían más es a DjMariio. Entonces, presume que el streamer español no la invitó por que su novia, la también creadora de contenidos, Noelia San Martín, se podía poner celosa.

Karely Ruiz no dudó en dar una respuesta picante y dijo: “No, no pasa nada. (Podemos hacer) un trío ahí”. La reacción de The Grefg fue de mucha sorpresa y la modelo mexicana aclaró que el trío podía ser de saludarse los tres nada más.

DjMariiO o su novia no han reaccionado al clip que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. Ambos se comprometieron en abril, cuando el streamer le pidió matrimonio a Noelia en la final de la Kings League.