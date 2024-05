¿Cuál es tu hambre, papá?”: Mario Bezares critica a Diego Boneta tras su éxito como Luis Miguel

Mario Bezares ha vuelto a manifestar su descontento por la serie ‘¿Quién lo mató?’, al cual narra el asesinato de Paco Stanley y se estrenó el pasado 24 de mayo a través de la plataforma streaming, Prime Video. En esta oportunidad, el famoso ha lanzado críticas en contra de Diego Boneta.

Bezares ha mencionado que tiene decidido emprender acciones legales en contra de los creadores y productores de la cinta por supuesto daño moral, y ahora, expresó su especial decepción hacia el actor por interpretar a Jorge Gil, un colaborador cercano de Stanley en ese entonces.

Durante una entrevista realizada para el canal de YouTube de Inés Moreno, Bezares se mostró consternado y calificó la actuación de Boneta como motivada únicamente por intereses económicos.

“De haber representado a Luis Miguel en una serie exitosa, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre, papá?, ¡Qué decepción, caray! ¿Estás necesitado y quieres ganar lana con eso?”, indicó.

Asimismo, el conductor de televisión mostró su descontento por la falta de comunicación por parte del elenco de la serie, destacando que ninguno de los encargados de producirla, ni los actores, se acercaron a él para obtener su versión de los hechos.

“Cero contactos (con ellos), no me conocen. Todos los actores que participan, yo no los conozco, nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie”, afirmó.

Por otro lado, Bezares indicó que, al ser una producción en donde se revive una tragedia, no aporta ningún tipo de novedad y que, al contrario, se aprovechan del dolor de las familias que de una u otra manera se vieron afectadas.

“Yo creo que se está tratando de lucrar con el dolor de una persona, de una familia y de varias familias”.

Cabe resaltar que, Mario Bezares ha dicho en declaraciones reveladas a otros medios que el motivo por el que desea demandar a los creadores de ‘¿Quién lo mató?’, se debe al uso indebido de su imagen por revictimización, alegando que, a pesar de ser una obra de ficción, pueden confundir a la audiencia, lo que los expondría nuevamente a un escrutinio público.