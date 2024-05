Eduardo Capetillo Jr. confirmó que está soltero y las fans le dicen a Lucerito que es su momento

Eduardo Capetillo Jr. y Lucerito Mijares fueron dos de los puntos más altos del reality show del canal Las Estrellas, llamado Juego de Voces. Los cantantes demostraron tener una maravillosa química tanto adentro como afuera del escenario, que llevó a que muchos especularan sobre un supuesto romance.

Los rumores crecían con cada presentación de los dos en Juego de Voces, pero todo se desestimó cuando se supo que “Lalo” estaba en una relación. Además de eso, los dos se encargaron de aclarar que sostenían una linda relación de amistad, hasta el punto de que se consideran una familia.

Sin embargo, recientemente el cantante declaró en una entrevista con De Primera Mano que está soltero. En el programa le estaban contando que lo captaron en un concierto que había ido con su novia y el mismo Eduardo Capetillo dijo: “Sí, bueno, fui con mi novia... ya mi exnovia. Estamos solteros”.

Los usuarios de las redes sociales enloquecieron y de inmediato le empezaron a comentar a Lucerito Mijares que era su momento, que debía aprovechar.

¿Qué dijo Lucerito sobre Eduardo Capetillo?

Sin embargo, desde hace tiempo Lucerito había desestimado cualquier posibilidad de romance, a pesar de que considera que es un chico guapo.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa, pero pues bueno, yo respeto sus decisiones. Está bien guapo, pero no, no me pela”, dijo la cantante y actriz de 19 años, para aclarar que entre los dos lo único que hay es una linda amistad.