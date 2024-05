“Lloré y no por los ojos”: Karely Ruiz revela quién es su crush

Durante una transmisión en vivo, la modelo de Only Fans, Karely Ruiz, reveló quién es su crush y sorprendió a su público al tratarse de una mujer.

“Adivinen quién es mi crush de mujer gamer”, preguntó la influencer a los espectadores de su live. Entre las opciones que comentaron sus seguidores, se encontraba la famosa youtuber Arigameplays, sin embargo, Karely se decantó por Samy Rivers.

“La Rivers, sí la verdad. La Rivers me gusta, me gusta”, confesó la estrella de Only Fans. “Me gusta, está bonita”. Después, aparentó estar llorando, cuando mencionó que la streamer tiene novio: “La Rivers es bonita, pero sé que tiene novio. No soy celosa”.

Karely continuó hablando de su crush y contó que la comenzó a seguir en Instagram: “Me empezó a seguir, lloré y no por los ojos”.

Karely ya había confesado que le gustan las mujeres

Hace algún tiempo durante una entrevista en el podcast de Rayito, la regiomontana confesó sentirse atraída hacia su mismo sexo.

“¿Te gustan más las mujeres o los hombres?”, la cuestionó el comunicador, a lo que la modelo respondió: “De los dos”; sin embargo, mencionó que las mujeres le gustan con una característica en específico: “Las mujeres me gusta que parezcan niño. Que se vean así como niño. No me gusta que sean así, que muy muy tiernitas, que sean como yo, no, no podría andar con una mujer así”.

Karely Ruiz propone trio con DjMariiO y su esposa

Karely Ruiz estuvo como comentarista del encuentro entre Porcinos FC y Saiyans FC a lado del creador de contenido TheGrefg, quien le confesó que sus seguidores le insistieron mucho para invitarla a uno de los eventos de la Kings League.

No obstante, TheGrefg también reveló que a quien le pidieron más la colaboración con Ruiz, fue a DjMariiO, pero éste se negó debido a que su novia es muy celosa. De esta manera, Karely, a modo de broma propuso un trío con DjMariiO y Noelia San Martin, lo que logró sorprender a su compañero comentarista e incendiar las redes.