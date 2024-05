“Veremos quién es quien”: dijo Victoria Ruffo a Eugenio Derbez por sus declaraciones sobre el nacimiento de su nieta

La actriz no dudó en dejar en la calle al padre de su hijo.

El nacimiento de Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ha cobrado mucha atención porque será el escenario del reencuentro entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. El mundo del espectáculo mexicano especula sobre lo que sucederá cuando se vean las caras, después de muchos años en los que intentaban compartir lo menos posible.

La llegada de su nieta es motivo de unión entre amos y quizás no habría tanto revuelo si su hijo, José Eduardo, no hubiese organizado dos baby showers: uno al que fue su familia de parte de Victoria y otro para la parte de Eugenio Derbez.

De hecho, el mismo José Eduardo Derbez, futuro papá, dice que entre los nervios que tiene para el día del nacimiento de su hija está el del encuentro entre su papá y su mamá.

“Ya sé, no sé qué me da más nervios, no, pues sí, ahí estarán, digo yo estaré en lo mío con Paola, y resolviendo y viendo, y pues ya ellos se toparán por ahí, en una de esas ni los veo cuando se topen, ya será cuestión de ellos”, dijo el actor y comediante.

Después, Eugenio salió a decir que estaba un poco preocupado y que esperaba que el nacimiento de la pequeña Tessa fuera el punto de partida para una mejor relación con su ex.

Victoria Ruffo habló del tema y puso las cosas tensas

Después de las declaraciones de Eugenio y José Eduardo, ahora es Victoria la que también decide opinar sobre el encuentro que tendrá con papá Derbez, después de que un periodista de Venga La Alegría le preguntara sobre el tema.

“Qué atrevido”, le dijo primero al periodista. “Ya veremos en el hospital, nos veremos las caras, veremos quién es quién”, dijo como mensaje a Eugenio Derbez.

Pero lejos de querer iniciar una pelea, el tono de Victoria Ruffo fue de buena fe y broma. Explicó que se separó de Eugenio porque juntos no funcionaban, pero de alguna manera siempre estarán unidos por su hijo José Eduardo, y ahora por su nieta, Tessa.