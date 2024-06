Ana María Alvarado censuró a periodista cuando empezó a hablar mal del Gustavo Adolfo Infante

Ana María Alvarado cortó al periodista Maximiliano Lumbia de su transmisión en vivo por Youtube cuando le iba a exponer que va a demandar a Gustavo Adolfo Infante, jefe de Ana María Alvarado en Imagen Televisión.

En Publimetro te contamos que el periodista argentino Maximiliano Lumbia le dio un ultimátum a Gustavo Adolfo Infante para que le ofrezca una disculpa pública tras haber asegurado en su canal de youtube que Maximiliano mintió al informar que Christian Nodal fue robado en Argentina.

Le valió su colega

El jueves 30 de mayo minutos después de terminar su programa digital, Maximiliano se conectó con Ana María Alvarado para hacer una colaboración. A punto de terminar el programa Max quien lució un rostro triste durante todo el programa, comenzó a decirle a Ana María que había tenido un mal día y que se encontraba hablando con sus abogados (para demandar a Gustavo).

“Hoy no tuve un día bueno, tuve un día un poco triste porque tuve una noticia inesperada de un colega de aquí de México que tuvo comentarios demasiado desafortunados para conmigo” comenzó Maximiliano esperando que Ana María le preguntara a quién se refería para abordar la polémica.

Sin embargo Anita evadió el tema terminando la transmisión y mandándole besos a Maximilino; y hasta le dijo que lo quería mucho, (pero que no la meta en sus problemas personales, habrá pensado la comunicadora con cédula profesional: 2809095).

Mala compañera

La actitud de la conductora de “Sale el sol” no fue bien vista por los seguidores de su canal quienes le reprocharon que no le haya dado la mano a su colega como muchos se la han dado a ella, en su pleito con Maxine Woodside: “Ana María, le advirtió de no hablar de su jefecito. Tontita no es”, “TODOS. UDS. SON UNOS HIPÓCRITAS. . CON MAX LUMBIA .?.CUANDO EL LOS ENTREVISTA A. ALGUNOS. SE LES NOTA. LO HIPÓCRITAS. CON EL? ASI TÚ ANA TE VEZ. FALSA” y “QUE MAL TE VISTE DE SEGURO YA SABIAS QUE MAX LUMBIA ESTAVA HABLANDO DE GUSTAVO Y LE SACASTE”, fueron tan solo algunas de las fuertes críticas que recibió.