Babo se va en contra de Belinda y la llama “irresponsable”, ¿Qué ocurrió?

Antes de que iniciara la relación de Belinda con Christian Nodal, la cantante había captado la atención del público junto a Babo, el vocalista de Cartel de Santa. En ese momento, el rapero solía comentar en varias de sus fotos de Instagram, y fue la española quien rebeló sus conversaciones.

Aunque se empezaba a rumorar que Babo estaba interesado en la interprete de ‘Amor a primera vista’, nunca llegó a concretarse nada entre ellos, pero su amistad continuó y, hasta se habló de una posible colaboración musical.

No obstante, en una reciente entrevista, el famoso arremetió en contra de Belinda, tachándola de “irresponsable” al no cumplir un acuerdo de confidencialidad.

Babo tacha de “irresponsable” a Belinda

Durante una reciente entrevista con la periodista Italia Herrera de TV Azteca, Babo abordó el tema de su relación de amistad con la cantante Belinda, así como los rumores que surgieron en torno a ellos. Sin embargo, lo que sorprendió a todos es que, en lugar de alabarla, lo que hizo fue lanzar duras críticas hacia ella.

La cuestión surgió después de que la cantante española expresara su deseo de colaborar con el rapero mexicano en un futuro cercano y animara a sus seguidores a estar atentos, aunque el famoso desestimó estas declaraciones con contundencia.

“Dice muchas cosas Belinda, entonces hace acuerdos que no cumple, no me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”.

Si bien es cierto, ambos artistas estaban preparando una colaboración, pero esto se vino abajo luego de que Belinda diera algunos detalles sobre la misma, rompiendo la confidencialidad, por lo que, Babo decidió ponerle fin a este proyecto.

Belinda habla sobre Babo

En el 2023, mientras se encontraba en España, Belinda fue entrevistada para la revista ‘Glamour España’, en donde habló un poco sobre su relación con el rapero mexicano, Babo, revelando las conversaciones que tuvieron por medio de Instagram.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo.

“Conversaciones de estudio, de música de creativos, de loquitos, pero Babo, espero que no te enfades de haber enseñado esto”, señaló la famosa.