“Todo bien”: Carlos Villagrán ‘Kiko’ se repone de fuerte golpe que preocupa a fans

Tener enfrente a Carlos Villagrán, es recordar a un personaje, que aún hoy en día, sigue acumulando seguidores, pero sobre todo carcajadas al verlo en los capítulos de El Chavo del 8.

Sin duda que la serie El Chavo del 8 ha sido uno de los programas de televisión más visto no sólo en México sino en el mundo entero, esta serie independiente que nació como un sketch dentro de un programa de televisión terminó convirtiéndose en un ícono cultural, tipo comedia, que llegó a tocar temas como la inclusión, igualdad, pobreza y desempleo.

Pese a que su última transmisión fue en 1995, con la segunda temporada, los personajes siguieron dejando huella de generación en generación, uno de ellos fue Kiko, interpretado por el actor Carlos Villagrán permitiéndole alcanzar la fama.

“Me han matado tres veces, he ido a dos velorios míos, así que tomé café gratis (risas). Me mataron en el terremoto del 85, y otra cuando dije ‘Ya cállate, ya cállate que me desesperas’, y dicen que se me reventó una vena, la verdad es que estoy muy bien a mis 80 años”

— Carlos Villagrán