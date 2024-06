“¡Épica la respuesta de Lucerito Mijares!”: Maryfer Centeno aplaude tweet

El domingo 2 de junio, Lucerito Mijares fue captada de camino a ejercer su derecho al voto por primera vez. En la foto compartida en X (antes Twitter) sobre este suceso, un usuario de la red social habló sobre el vestuario de la joven cantante, quien optó por acudir a la casilla en pants.

“Manuel Mijares y Lucero Mijares con un look muy sport fueron a votar”, se lee en la descripción de la fotografía publicada por la cuenta @RCulturaPop.

La defensa por parte de Lucerito se volvió viral, pues respondió con sarcasmo que no sabía que era necesario ir con un atuendo formal: “No sabía que era boda y tenía que ir de largo”.

Maryfer Centeno aplaude respuesta de Lucerito Mijares

Esta réplica por parte de la hija de Lucero y Mijares fue celebrada por una gran cantidad de fans de la participante del programa “Juego de Voces”, incluyendo a la famosa grafóloga Maryfer Centeno, quien subió un video aplaudiendo la contestación de Lucerito.

“¡Épica la respuesta de Lucerito Mijares! (...) Lo importante es ir a votar, no cómo vayas vestido a votar”, indicó la tiktoker. “Además, no solamente es un derecho, es una obligación ciudadana donde si vas en pants o en pijama, o decides ir vestido de noche o ir vestida de novia, no afecta en lo más mínimo”.

“Yo entiendo perfecto que la imagen comunica, me queda clarísimo, pero es domingo, o sea, me parece incluso fuera de la realidad que nuestro nivel de diálogo sea si te arreglaste para ir a votar en lugar de pensar que lo importante es la participación ciudadana, que creo que ese es un retroceso y creo que el nivel de diálogo tiene que tener mejores argumentos que criticar un vestuario”, continuó.

Reiteró que la ropa que utilizó Lucerito Mijares para ir a votar no le pareció incorrecto y que el diálogo respecto a las elecciones se está desviando del camino indicado: “Yo entiendo que a lo mejor si das un concierto pues la ropa, el concierto, el público se merece lo mejor; pero si vas a votar a la casilla cerca de tu casa pues yo creo que, repito, es un nivel de diálogo muy, muy bajo”.

Para concluir, elogió una vez más la respuesta de la cantante y aceptó ser su gran fanática: “¡Pero qué bonito le contestó Lucerito Mijares! Y saben que en este perfil somos muy, muy fans de Lucerito Mijares”.