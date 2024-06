¿La pequeña Tessa formará parte del reality show de los Derbez? José Eduardo, su papá, habla sobre el tema

La pequeña Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, no ha nacido y ya tiene una enorme fama en todo México y entre el público latino de los Estados Unidos. Al ser la primera nieta de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, esta bebé ya cuenta hasta con la fortuna de tener una trabajo asegurado.

Tessa es Derbez y por lo tanto debería tener su lugar asegurado en “De Viaje con los Derbez”, reality show de la familia de Eugenio que ya tiene tres temporadas. Lo que no está confirmado es si se va a sumar a la nueva entrega, que se encuentra en la etapa de preproducción.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay asistieron a un evento y fueron entrevistados por la prensa, en la alfombra roja. Entre las varias preguntas que les hicieron, una fue dirigida específicamente hacia la participación de Tessa en el show.

“Es que siempre vamos a lugares muy, muy lejos. Todavía no tenemos fecha de cuánto haremos la próxima temporada, pero supongo que va a ser pronto, entonces, llevármelas a un viaje tan complicado y tan largo, no sé, si me dijeran es un viaje con los Derbez a Cuernavaca, obviamente me las llevo, pero no va a pasar”, dijo José Eduardo según la revista Quien.

Tessa ha generado todo un revuelo en la familia Derbez. El mundo del espectáculo mira muy atento a la reacción de sus abuelos, Eugenio y Victoria Ruffo.