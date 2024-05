“Estoy un poco preocupado por ese encuentro”, Eugenio Derbez habla sobre reencuentro con Victoria Ruffo

A pesar de haber mantenido una relación por varios años y tener un hijo en común, no es secreto que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no se llevan bien; por la misma razón. El comediante confesó que está nervioso por su próximo reencuentro, el cual se dará por el nacimiento de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay que llegará al mundo en Julio.

Fue en una entrevista exclusiva con el programa “De Primera Mano”, que Eugenio Derbez confesó sentirse preocupado por cómo será su reunión con su ex esposa, a quien en 25 años, sólo ha visto en tres ocasiones: “Nos hemos visto yo creo que no más de tres veces en estos 25 años. Muy por encimita, porque no ha tocado coincidir en algo”.

“Estoy un poco preocupado por ese encuentro, no sé cómo se vaya a dar. Creo que la gente también está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé”, aseguró el actor durante su conversación con los conductores de “De Primera Mano”.

Eugenio Derbez habla sobre lo que le hubiera gustado para José Eduardo

De la misma manera, el intérprete de Ludovico P. Luche, reveló que le hubiera gustado darle una infancia diferente a José Eduardo: “Una de las cosas que he aprendido es que hice mal, me hubiera gustado regalarles a mis hijos, en especial hablando de José Eduardo, el regalarle una relación sana con su mamá. No se dio por mil razones que ya hemos platicado”.

También, expresó que a pesar del nerviosismo que siente por ver de nuevo a Victoria Ruffo, prefiere evitar el distanciamiento de su familia: “Lo último que quiero es seguir con esto, lo hemos platicado José Eduardo y yo. Ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera”.