Productor acusa a Rocío Banquells de agredirlo verbal y físicamente

El productor de GranDiosas tomará acciones legales en contra de Rocío Banquells, quien ha formado parte de este show desde hace varios años, debido a que lo agredió verbal y físicamente.

Así lo compartió el propio Hugo Mejuto en el programa de YouTube de Flor Rubio “Dulce y Picosito”, en el que afirma que todo sucedió en la presentación que realizaron el 10 de mayo en Playa del Carmen.

“Nada justifica una agresión, primero me dijo ‘eres un pendejo’, es una agresión verbal y al hacer un puñetazo es una agresión física (...) nada justifica eso”, detalló el productor de GranDiosas.

¿Por qué Rocío Banquells golpeó a Hugo Mejuto?

De acuerdo a lo que compartió Hugo Mejuto en “Dulce y Picosito”, Rocío Banquells se molestó con él porque tuvo que recortar su presentación debido a fallas técnicas.

Como la cantante se había quitado el auricular donde reciben las instrucciones del equipo, no lo escuchó cuando dieron por terminado todo el show antes de que pudiera subirse al escenario.

Al parecer, Rocío Banquells pensó que la habían cortado porque ese día se presentaron varios artistas, pero en lugar de pedir una explicación, procedió a insultar y golpear a Hugo Mejuto: “Se le ocurrió decirme pendejo y con el puño darme un golpe”.

El productor reveló que en los nueve años que lleva trabajando con la cantante, han tenido varios problemas y la gota que derramó el vaso fue lo que sucedió el 10 de mayo, motivo por el que decidió emprender acciones legales en su contra.

“Para que ella entendiera la gravedad de la falta de autocontrol que tuvo y que eso en la sociedad no se puede permitir (...) no lo puedo dejar pasar porque mandó el mensaje que todo el mundo me puede golpear, pero tengo que ir a Playa del Carmen con mi abogado y levantar una denuncia de hechos y es muy incómodo para mí”, explicó Hugo Mejuto.