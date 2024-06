Lucerito Mijares y Lalo Capetillo sí se gustan: Maryfer Centeno destapa la verdad

En diversas ocasiones, se ha señalado la química que existe entre Lucerito Mijares y Lalo Capetillo, luego de que ambos compartieron equipo en el programa “Juego de Voces”. A pesar de que los cantantes han reiterado que su relación se limita a la amistad, al analizar un video, Maryfer Centeno llegó a la conclusión de que sí se gustan.

A través de sus redes sociales, la famosa grafóloga, Maryfer Centeno compartió un video en el que analizó el comportamiento de los integrantes del equipo “Herederos”, de esta manera, dedujo que los movimientos y expresiones de Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Jr. denotan una atracción entre ellos.

“¡Qué cosa más linda! ¡Qué barbaridad! A ver, se gustan Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr.”, fueron las palabras con las que la tiktoker comenzó su video. “Aquí en el lenguaje corporal creo que hay que decir varias cosas. “¿Hay movimientos espejo? Sí, vamos a encontrar que en un punto mueven la pierna al mismo tiempo, inmediatamente reacciona uno a los gestos del otro buscando ese contacto físico constantemente”.

“Si no se gustan, al menos hay muchísima química entre ellos”, indicó la creadora de contenido.

Maryfer Centeno aclara que esto no significa que estén en una relación

Maryfer Centeno señaló que la afinidad que existe entre Lucerito y Lalo no significa necesariamente que estén en una relación: “Otra cosa que es muy importante mencionar, podría ser un lenguaje corporal de flirteo, esto no quiere decir que se vayan a casar, o que sea una relación profundísima y amor verdadero. No, lo único que quiero decir es que hay química entre ellos y vamos a ver qué pasa con el tiempo”.

Para concluir, la grafóloga dejó que el tiempo aclare la situación: “Porque bueno, además de que están nerviosos, están ligeramente nerviosos, que los dos sonríen de repente como de la nada, que hay gestos espejo. Entonces la verdad es que no lo sé, o sea, vamos, suena muy bien, pero vamos a ver qué pasa con el tiempo”.