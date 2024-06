Nicola Porcella responde a haters que aseguran que no tiene trabajo; tiene 5 proyectos

Nicola Porcella es un guapo actor, modelo y lo más importante: El novio de México. Su participación en “La Casa de los Famosos México” lo hizo ganarse cariño de sus millones de seguidores quienes conforman el “1%”. (Así se les dice a los fans de hueso colorado de Nico bb).

Resulta que nuestro Nicola se encuentra fuera de México porque está grabando un realityshow en donde le van a conseguir una pareja. (¿Alguien sabe dónde es el casting?) pero ni porque Nicola se encuentra triunfando en Colombia dejan de hacer chismes a su alrededor.

Resulta y resalta que una persona (sin quehacer) criticó al influencer por hacer batallas en Tiktok y le dijo que dichas competencias virtuales (que duran horas y horas mientras los seguidores de los famosos reciben regalos virtuales que después intercambian por dinerito real) era para quienes no tienen trabajo.

Huy no, ahí sí que no porque si hay algo que le sobra a Nicola (además de hermosura) es chamba.

No tiene 1, ¡tiene 5 trabajos!

Aunque Nico no suele presumir sus logros, la usuaria de X: @nansunshine no le dejó de otra más que enumerar los trabajos que Nicola tiene actualmente.

“Yo no he perdido trabajo, al contrario sigo ganando mucho trabajo. No vivo del Tik Tok, me gusta conectarme a competir. Es una plataforma donde hay muchos fandoms fuertes y me gusta ver que mi familia el1% es parte de ellos” , fue el primer mensaje que le dedicó.

Pero para que no queden dudas de su palabra le contestó en un segundo mensaje: “Para resumir y todo esto es gracias a ustedes. Estoy en una novela, estoy grabando en reality, estoy en que buena hora, haciendo campañas y en una obra de teatro,Créanme que mi prioridad no es hacer batallas mi prioridad es ser un artista completo pero no niego”. ¡PUM! (Era responder, no humillar).

De inmediato las y los integrantes del 1% le pidieron que no le hiciera caso a la tal Nancy y que continué dándolo toodo en el reality, la novela, la obra, las campaña. el programa de tele más lo que se acumule.

Yo no he perdido trabajo, al contrario sigo ganando mucho trabajo.

No vivo del Tik Tok, me gusta conectarme a competir.

Es una plataforma donde hay muchos fandoms fuertes y me gusta ver que mi familia el1% es parte de ellos https://t.co/1CNQ2lA5zw — Nicola Porcella (@NicolaPorcella) June 3, 2024

Soltero cotizado

Álex Kaffie informó en su canal de youtube que el programa donde le buscarán pareja a Nicola Porcella llevará por nombre “Soltero Cotizado” y será conducido por Montserrat Oliver.