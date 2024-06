Rey Grupero ataca a Rafita Balderrama: “Desde que le quitaron la grasa, perdió la gracia”

En una entrevista con TVnotas, el Rey Grupero desahogó sus pensamientos sobre sus compañeros en Master Chef Celebrity. Aunque Laura Bozzo fue el tema principal en la conversación, el influencer no dejó pasar la oportunidad de atacar a Rafael Balderrama y acusarlo de colgarse de su fama.

Rey Grupero respondió las críticas del originario de Chihuahua en las que mencionó que el creador de contenido “No cocina”: “Sé que hay participantes que han dicho que no cocino, como el chato Rafael Balderrama. No quiero darle publicidad, pero es un cuate envidioso. Lo único que busca es colgarse de mi fama”.

Además, destacó lo bien que le está yendo en la cocina de Master Chef Celebrity, por lo que no entiende por qué su ex compañero lo llamó “mueble”: “Él sabe perfectamente que me está yendo muy bien en la cocina. No entiendo por qué dice que soy un mueble. Desde que le quitaron la grasa, perdió la gracia”.

De la misma manera, señaló que es gracias a su esfuerzo que ha logrado continuar en la competencia y subir al balcón en diversas ocasiones: “No solo le he demostrado a ella (Laura Bozzo) que realmente cocino, también a todos mis compañeros. Subir al balcón no es nada fácil, pero me lo he ganado a pulso”.

Rey Grupero quiere abrir una cuenta en redes sociales para compartirla con Laura Bozzo

En la misma entrevista, el ex de Cynthia Klitbo confesó que le gustaría abrir una cuenta en redes para compartir con Laura Bozzo: “Laura Bozzo es mi ‘Sugar Momia’, estoy pensando seriamente en armar un (perfil de red social) con ella. La vamos a sacar de su sarcófago y la taparemos con varias vendas. Yo me puedo hacer un enrollado al estilo Zague. Creo que la podríamos hacer juntos y a la gente le puede gustar”.

También admitió el cariño que le tiene a la peruana, a quien incluso llama “su esposa”: “Laura me cae increíble. Es una mujer talentosa, exitosa y con un gran corazón”.