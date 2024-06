“Reencuentro ya hubo”: Victoria Ruffo sorprende al dar detalles de su reunión con Eugenio Derbez

La ex pareja sigue dando de qué hablar a más de dos décadas de su separación.

El reencuentro de Victoria Ruffo con Eugenio Derbez ha sido uno de los momentos más esperados de la farándula mexicana al tratarse de una de las parejas más comentadas, la cual terminó en medio de una enemistad que lleva más de dos décadas, pese a que comparten a su hijo José Eduardo.

Ahora que los actores están a punto de convertirse en abuelos por su primogénito, mucho se ha esperado el nacimiento para que ambos se reencuentren y dejen a un lado las rivalidades.

Recordemos, que ambos protagonizaron una boda falsa en 1992, sobre la cual la queen de las telenovelas asegura que pensaba que era verdadera, situación que desencadenó una ruptura en medio de duras acusaciones de ambas partes.

Así habría sido el reencuentro de Victoria Ruffo con Eugenio Derbez

Si bien muchos esperaban que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se volvieran a ver las caras en ella nacimiento de Tessa, su nieta, lo cierto es que ha sido la actriz quien ha confesado que ya tuvieron un encuentro pero fue hace unos años atrás cuando coincidieron en un centro comercial en Los Ángeles, California.

“Diré algo que nadie sabe hasta hoy, hace seis años coincidimos Eugenio Derbez y yo en Los Ángeles, fue justo cuando habían dicho que se había muerto, yo fui a un programa y José Eduardo fue conmigo, le pedí que le hablara a su papá, no fuera a ser cierto. Mi hijo dijo que si hubiese sido real ya sabría, al día siguiente, se quedó de ver con él en un mall, ellos desayunaron y yo me fui de compras”, contó.

Fue en aquella salida que se habría dado la fugaz e incómoda reunión entre los artistas, la cual se dio en medio de una tienda.

“Entré a la tienda Zara y veo que está Eugenio con José Eduardo, al vernos, nos quedamos callados, nos miramos y solo dijimos: ‘hello’. José Eduardo sale del vestidor y nos ve a los dos como: ‘¿todo bien? ¿Están bien?’, le dije que sí, que lo que se estaba comprando de ropa estaba super bien, solo que la chamarra que traía estaba horrible, me dijo: ‘esa la escogió mi papá’, entonces mejor me fui (ríe). Las cosas pasan, con el tiempo te ríes de lo que parecían ser pantanos y pues no fue para tanto, así qué, reencuentro ya hubo, a seguir adelante y veremos cómo fluye todo”, reveló.