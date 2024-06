Christian Nodal confiesa frente a las cámaras que Cazzu le dio una lección con respecto a un tema delicado

El 23 de mayo fue una fecha confusa para los fans de Christian Nodal y Cazzu. La pareja anunció ese día, de forma inesperada, el final de su relación. Apenas tenían ocho meses de haber tenido a su primera hija, Inti y demostraban estar muy felices, según lo que posteaban en las redes sociales.

Sin embargo, después de que se hizo pública la separación, comenzaron a salir rumores de que Christian Nodal le habría sido infiel a la cantante argentina, precisamente con quien se rumorea que está saliendo: la también cantante Ángela Aguilar.

En el medio de esta mediática (pero tranquila) separación, Cazzu se fue a su país natal y Christian Nodal continúa con su carrera musical que se divide entre México y los Estados Unidos. El Forajido ofreció recientemente una entrevista con el programa “Hoy Día”, de Telemundo Internacional, en la que habló de cómo su ex le dio una verdadera lección sobre un tema delicado.

Cazzu enseñó a Christian Nodal

Según reseña la revista Quien, Christian Nodal dijo en la entrevista que Cazzu es muy feminista. Cuenta que él creía saber mucho del tema, pero la mamá de su hija le enseñó muchas cosas que él no tenía en consideración.

“Recuerdo que yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta y es increíble lo mucho que te puede enseñar”, dijo Nodal en la entrevista.

“Ella es súper feminista y me acuerdo que, a veces, tenía conflicto de que yo decía ‘pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…’. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue lo que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo”, contó el cantante mexicano.