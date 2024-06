Hijo de Alfredo Adame no está arrepentido de mentarle la madre, asegura que se lo merece

Es bien sabido que la relación de Alfredo Adame con sus hijos no es buena, pero con Sebastián Adame la situación parece ser más complicada debido a su orientación sexual.

El polémico conductor ha intentado acercarse a él y sus hermanos, sobre todo después de que ellos y su expareja expusieran los maltratos que recibieron de él durante mucho tiempo.

Sin embargo, cuando se volvió tendencia el video de Sebastián Adame mentándole la madre a su papá, fue duramente criticado, ya que creen que fue excesivo, así que aprovechó para dejarle en claro al público porque Alfredo Adame merece ser insultado por él.

Sebastián Adame dice que el insulto le nació debido a 4 años de frustración

Sebastián Adame no está arrepentido por haberle mentado la madre a Alfredo Adame en el antro, porque era algo que quería decirle desde hace mucho y no había podido hacer hasta ahora.

“No me siento mal por el simple hecho de que fue algo que me salió por frustración, frustración que me he estado aguantando 4 años”, expresó el hijo del cantante.

Asimismo, Sebastián Adame recordó que su papá se la pasaba insultándolo todo el tiempo y también atacaba a su mamá, por lo que haberle mentado la madre una vez no se compara a todos los insultos que Alfredo Adame les ha dicho.

“Me ha llamado ratero y me salió, no es como que vaya andar todo el tiempo diciéndolo, pero pues me salió”, detalló el joven, quien es consciente que después de haberle insultado públicamente, no habrá una pronta reconciliación entre ellos.

Sebastián Adame señaló que debido a su parentesco con Alfredo Adame ha recibido mucho foco, por lo que ha decidido usarlo para hablar en pro a la comunidad LGBTIQ+.

“Puedo decir de primera mano que es extremadamente difícil, pero al final de cuentas no nos queda de otra que echarle ganas, porque nadie nos va sacar adelante más que nosotros”, fue el mensaje que le envió el hijo del actor a todos aquellos que han sido rechazados por sus familiares debido a su sexualidad como le sucedió a él con su papá.