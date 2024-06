Lali Espósito aclaró el altercado que tuvo con una participante de la versión española de Factor X

El altercado que tuvo la cantante argentina, Lali Espósito con una participante del programa “The Factor X” en España, sigue dando de qué hablar.

Luego de que se hiciera viral el video donde la argentina emite fuertes opiniones contra la cantante paraguaya Aye Alfonso, luego de una presentación en el reality, desde las redes sociales la cantante de “Disciplina”, emitió un comunicado para aclarar la incomoda situación.

“¡Relajen amores! ¡Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere!”, comenzó el posteo de la compositora argentina en la plataforma X (previamente conocida como Twitter). “Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros, ¡se puede ver en todos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo, no pasa nada de nada”, continuó la artista.

Añadió: : “Gane quien gane, lo celebraremos como celebramos la oportunidad de disfrutar del talento de todos y de compartir esto con mis compañeros hermosos del jurado. Y festejaremos con quien se lleve el premio mayor en esta oportunidad. Nosotros acá estamos para aportar a quien lo quiere recibir y pasarla bien, nada más. Se viene la final, loco. Acá siempre con las mejores energía y amor”.

Altercado con participante

Este domingo, la argentina, quien realizar el rol de jurado en el reality de canto, tuvo un cruce de palabras con una participante que aseguró que las críticas que emitían eran “destructiva”.

Espósito dijo: “Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Coincido con Vanesa Martín. Aquí estamos cuatro personas muy respetuosas, nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas”

Añadió: “Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show. Se trata de gente que canta y cuatro personas dan su opinión, con la mejor de las ondas. Si eso te molesta, quizás no es el lugar al que presentarte”

El clip se ha convertido en tendencia en España y Argentina, encendiendo un debate sobre el incómodo momento vivido en el programa.