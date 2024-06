Olivia Collins le responde a Niurka Marcos sobre el caso de las extensiones que no pagó

Niurka Marcos le contestó a Olivia Collins que se había echado un alacrán por meterse en asuntos que no les correspondía, debido a que opinó sobre la acusación que le hicieron de no pagar unas extensiones.

La vedette cubana explicó que el negocio era un intercambio por publicidad y ella cumplió promocionando el producto durante tres meses que fue lo que se tardaron en llegar las extensiones, cuando por lo general eso se paga con dos o tres menciones.

Hace un par de días la prensa le pidió una réplica a Olivia Collins acerca de lo que le dijo Niurka Marcos, quien además la confundió con Olga Breeskin.

Olivia Collins le dice a Niurka Marcos que vulgaridades con ella no

Olivia Collins empezó diciendo que ella no minimizaría la carrera de nadie, porque todas se han forjado un nombre en la industria y son conocidas por algo.

“Cada quien tiene un personaje, cada quien tiene una trayectoria, cada quien ha hecho escalón por escalón, yo soy una actriz que ha incursionado escalón por escalón, tengo muchos años en esto y respeto a todos mis compañeros”, declaró la actriz.

Y agregó: “Yo lo único que les voy decir es que solo opiné (…) No se vale el insulto, no se vale que salgan también bañadas otras actrices. Ella quiere sacar lo que trae adentro y las vulgaridades no, no voy con ello, yo respeto a todo el mundo, pero que no insulten a los demás”.

Olivia Collins recalcó que a ella solo le pidieron su opinión con respecto a la supuesta deuda de Niurka Marcos, pero no tiene la certeza de si eso sea verdad porque no tiene ningún trato con ella. Por otro lado, le aconsejó a la cubana que discutiera más con argumentos y no con insultos.