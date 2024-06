Will Smith queda impactado al escuchar por primera vez el intro de “El Príncipe del Rap” en español

Will Smith con el Escorpión Dorado

La visita de Will Smith y Martin Lawrence por México, para promocionar la cuarta película de la saga Bad Boys, dejó encantados a los actores norteamericanos. Ambos brindaron una entrevista a El Escorpión Dorado en su canal de YouTube que dejó muchos momentos destacados.

Hablaron de la película, de la importancia de la saga para el mundo del cine y para ellos como actores, que están interpretando de nuevo un par de papeles que tienen casi 30 años de existencia.

“Nos prometimos a nosotros mismos no hacer otra película de Bad Boys, si no sentíamos que teníamos algo nuevo que ofrecerle a la gente. (...) Esta vez hubo más cosas qué decir, más cosas que explorar”, dijo Will Smith sobre la película, según reseña Infobae.

Will Smith habló mucho de como el español es muy importante en su vida. Dice que domina el idioma casi a la perfección y lo demostró con una conversación fluida con el famoso youtuber.

Pero quizás lo más destacado de todo fue el momento en el que El Escorpión Dorado puso a Will Smith a escuchar el intro de “El Príncipe del Rap” (Fresh Prince en inglés) en español.

La voz del doblaje latino, tanto para el tema musical como para el actor, son muy diferentes a la de Will Smith.

Eso hizo que el intérprete del legendario personaje de los 90 quedara impactado. Lo más curioso del caso es que el actor nunca había escuchado la serie doblada al español, siendo que la serie se estrenó hace 34 años.